DFB wertet abgebrochenes Spiel in Bochum mit 2:0 für Gladbach

Das DFB-Sportgericht hat entschieden: Die abgebrochene Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach wird mit 2:0 für die Fohlen gewertet.

"Gemäß der für alle Vereine geltenden Rechts- und Verfahrensordnung des DFB ist das Spiel für den VfL Bochum mit 0:2 als verloren zu werten, da der Verein für seine Zuschauer verantwortlich ist und das Verschulden der Zuschauer dem Verein zuzurechnen ist", erklärte Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, am Donnerstag. Dies sei gemäß der Statuten "zwingend und alternativlos vorgeschrieben. Ein Wiederholungsspiel oder ein Nachspielen der letzten gut 20 Minuten ist daher nicht möglich."

Das Freitagabendspiel vom 27. Bundesliga-Spieltag war in der 69. Minute abgebrochen worden, weil Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann aus dem Zuschauerbereich einen gefüllten Bierbecher gegen den Kopf geworfen bekommen hatte. Gladbach hatte zum Zeitpunkt des Abbruchs 2:0 geführt.

In Paragraph 18 Nummer 4 der Rechts- und Verfahrungsordnung des DFB heißt es unter anderem:

"Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen. Trifft eine Mannschaft oder ihren Verein oder beide Vereine ein Verschulden an dem Spielabbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0:2-Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2:0-Toren für gewonnen zu werten. Hat der Unschuldige im Zeitpunkt des Abbruchs ein günstigeres Ergebnis erzielt, so wird dieses Ergebnis gewertet."

Am Mittwochabend hatten die Bochumer über ihren Anwalt Horst Kletke eine Stellungnahme beim DFB eingereicht, wonach dem Aufsteiger am Becherwurf "kein Verschulden" zuzuweisen sei, weil der "Straftäter völlig legal sein Getränk gekauft hat", wie es in der Stellungnahme hieß. Dieser Argumentation konnte sich das DFB-Sportgericht nicht anschließen - gegen das am Donnerstag bekanntgemachte Urteil kann Bochum allerdings Berufung einlegen.

Über etwaige Sanktionen gegen die Bochumer wegen des Vorfalls wird das Sportgericht laut DFB "zu einem späteren Zeitpunkt" gesondert entscheiden.

Präzedenzfälle in Osnabrück und auf St. Pauli

Ähnliche Entscheidungen traf der DFB bisher im DFB-Pokal, als in der ersten Runde 2015/16 Osnabrück und RB Leipzig aufeinandertrafen. Der VfL führte damals 1:0, als Schiedsrichter Martin Petersen von einem Feuerzeug aus dem Osnabrücker Zuschauerbereich am Kopf getroffen wurde. Die Partie wurde mit 2:0 für die Sachsen gewertet.

Knapp vier Jahre zuvor passierte ein dem Bochumer Fall noch vergleichbarerer Fall: Beim Bundesligaspiel zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04 brach Referee Deniz Aytekin die Partie in der 87. Minute ab, weil Schiedsrichter-Assistent Thorsten Schiffner von einem gefüllten Plastikbecher im Nackenbereich getroffen worden war, der aus dem Zuschauerbereich der Hamburger stammte. Auch diese Partie des 28. Spieltags der Saison 2010/11 ging am grünen Tisch mit 2:0 an die Knappen.

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle