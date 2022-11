DFB wartet ab: Trägt Neuer die "One Love"-Binde doch nicht?

Manuel Neuer hatte erklärt, die "One Love"-Kapitänsbinde beim WM-Auftakt gegen Japan zu tragen. Doch endgültig ist die Entscheidung noch nicht.

Trägt er sie auch bei der WM? Manuel Neuer mit der "One Love"-Binde bei der Generalprobe gegen den Oman. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Es ist nur ein Stück Stoff, doch es wird immer mehr zum Politikum. Zwei Tage vor dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar ist weiterhin unklar, ob Kapitän Manuel Neuer die "One Love"-Binde als Zeichen für Diversität und Toleranz am Oberarm tragen wird oder nicht.

Obwohl der Torhüter selbst angekündigt hatte, sie sich beim Spiel gegen Japan am Mittwoch (14 Uhr, LIVE! bei kicker) überzustreifen, und DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärt hatte, eine mögliche Geldstrafe in Kauf nehmen zu wollen, ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Das betrifft auch die anderen europäischen Nationen, die sich im Vorfeld des Turniers auf die einheitliche Kapitänsbinde geeinigt hatten.

Derzeit sei die "UEFA Working Group", eine im Mai 2021 formierte Arbeitsgruppe, die aus hochrangigen Vertretern der UEFA-Mitgliedsverbände besteht und laut UEFA "die Problematik der Arbeitnehmerrechte in Katar" bei der WM und darüber hinaus untersucht, mit der FIFA in Gesprächen, teilte DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle am Montag mit.

Bekommt Kane Gelb? England zweifelt inzwischen auch

"Wir warten diese Entscheidung ab", so Wülle. "Und dann, wenn die ersten Teams auf den Rasen gehen, werden wir sehen, wie die Entscheidung ist." An diesem Montag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ist mit England gegen den Iran der erste von denjenigen WM-Teilnehmern im Einsatz, die ursprünglich die Kapitänsbinde tragen wollten, nun aber offenbar zweifeln.

Denn: Die FIFA, die sich lange überhaupt nicht zu den Plänen um die "One Love"-Binde positioniert hatte, erklärte inzwischen, dass das Tragen einen Regelbruch darstellen würde und die Kapitäne damit auch eine "sportliche Sanktion" riskieren. Das könnte etwa eine unmittelbare Gelbe Karte sein. Der englische Verband wägt deshalb nun ab, ob er dieses Risiko tragen will.

"Wir haben deutlich gemacht, dass wir die Armbinde tragen wollen. Das ist wichtig für uns. Aber wir müssen auch alle Diskussionen berücksichtigen und sehen, wo wir am Ende stehen", sagte Verbandschef Mark Bullingham bei "BBC Radio 4". Womöglich soll Torjäger Harry Kane vor einer Verwarnung und einer möglichen Folge-Sperre bewahrt werden.

"Normalerweise würde in einer solchen Situation eine Geldstrafe fällig werden, und wir haben immer gesagt, dass wir bereit wären, diese zu zahlen, weil wir es für wichtig halten, unsere Unterstützung zu zeigen", so Bullingham weiter. "Wenn die Drohung mit sportlichen Sanktionen real ist, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wir müssen einen Schritt zurücktreten und herausfinden, ob es eine andere Möglichkeit gibt, unsere Werte zu zeigen."

Neuer und der DFB haben durch den WM-Spielplan den Vorteil, abwarten zu können - wie sich England entscheiden und wie die FIFA gegebenenfalls auf diese Entscheidung reagieren wird.