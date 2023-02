DFB verurteilt Bayreuth zu einer Geldstrafe

Das Sportgericht des DFB hat gegen den Drittligisten SpVgg Bayreuth eine Geldstrafe ausgesprochen.

Wie der DFB am Dienstag mitteilte, muss der Drittliga-Neuling eine Geldstrafe in Höhe von 1750 Euro zahlen. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

Durch die Strafe ahndete das Gremium das Fehlverhalten einiger Bayreuth-Fans am Rande des Gastspiels am 21. Januar 2023 bei Erzgebirge Aue (0:4). Vor Anpfiff der Partie waren im Fanblock Bayreuths mindestens fünf sogenannte Bengalische Feuer gezündet worden.

Die SpVgg Bayreuth schwebt als Vorletzter nach 22 Spieltagen in höchster Abstiegsnot, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwei Punkte. Am kommenden Wochenende müssen die Altstädter am Samstag (14 Uhr) zum wiedererstarkten VfL Osnabrück reisen.