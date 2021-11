DFB-Vermittlerreglement teils unwirksam

In Sachen Spielervermittlerreglement hat der DFB und damit auch die FIFA eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen vor dem Oberlandesgericht Frankfurt/Main. Denn das OLG billigt nicht die Unterwerfungspflicht für Agenten unter die Verbandsregularien - das könnte heftige Folgen für die Branche haben.

Logo des DFB an der Zentrale in Frankfurt. imago/onemorepicture

Schließlich gilt der Markt der Vermittler seit Jahren als weitgehend unreguliert seit der Einführung des 2015er Reglements. Der Weltverband versucht dies gerade einzufangen mit einer schärferen Gesetzgebung, zudem mit Provisionsdeckelungen, um der finanziellen Gigantomanie Einhalt zu gebieten. Für Befürworter dieser Bestrebungen ist das OLG-Urteil keine gute Nachricht. Denn laut dem Gericht ist es "aus kartellrechtlicher Sicht nicht hinnehmbar, wenn der Verband den außenstehenden Spielervermittlern auferlege, alle Bestimmungen der FIFA und des Beklagten anerkennen und sich der Verbandsgerichtsbarkeit unterwerfen zu müssen". Der an diesem Dienstag publizierte Spruch wirft die Frage auf, wie Verstöße künftig sanktioniert werden sollen.

Und ein weiterer Punkt erschwert die Bemühungen der Verbände, den Einfluss von Drittparteien auf den Transfermarkt zu reduzieren: "Kartellrechtswidrig seien teilweise auch die Regelungen der Beklagten und der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Zusammenhang mit Honoraransprüchen beim Weitertransfer von Spielern." Zwar erkennt das OLG die Ziele von DFB und DFL an, die sie mit dem Verbot der prozentualen Beteiligung von Spielervermittler an Weitertransfers verfolgen wie Vertragsstabilität und Schutz vor rein an finanziellem Interesse ausgerichteter Einflussnahme von Agenten. Geht es jedoch nach dem OLG, dürfen sich Berater künftig sehr wohl prozentual am Weiterverkauf eines Profis beteiligen lassen. Wobei die Entscheidung nicht rechtskräftig ist und der Senat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen hat.

Geklagt hatte Spielerberater Roger Wittmann und dessen Agentur Rogon

Bestätigt dagegen hat das OLG die Registrierungspflicht, Transparenzpflichten, also die Bekanntgabe von Vergütungen und Zahlungen für Spielervermittler durch die Klubs, und das Verbot der Honorarzahlung für die Vermittlung von Minderjährigen. "Der Beklagte wolle die Minderjährigen als besonders vulnerable Gruppe vor einer nicht an sportlichen, sondern finanziellen Anreizen motivierten Einflussnahme auf ihre Spielerkarrieren schützen", argumentierte der Senat.

Geklagt hatte der mächtige Spielerberater Roger Wittmann und dessen Agentur Rogon. Wittmann sitzt auch im Board der Schweizer Lobbyistenvereinigung "The Football Forum", die auf ihrer Webseite unter anderem Minderjährigenschutz propagiert mit dem Spruch: "Minderjährige sind besonders schutzbedürftig, und ihrer menschlichen Entwicklung muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden." Inwiefern Provisionen für Transfers von U-18-Spielern dieser Schutzbedürftigkeit Rechnung tragen sollen, wird dort nicht weiter erläutert. Im April hatte der kicker enthüllt, dass der brasilianische Klub Barra FC, der mittlerweile Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp gehört, von Personen und Firmen aus dem Rogon-Umfeld aufgebaut wurde. Seine Transferhistorie erweckt den Eindruck einer Umgehung der verbotenen Third-Party-Ownership, die Kritiker als modernen Menschenhandel geißeln.