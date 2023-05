DFB vermeldet Zuschauer-Rekord in der 3. Liga - Sextett fünfstellig

Mit über 3,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat die 3. Liga in der zu Ende gegangenen Saison einen neuen Bestwert aufgestellt.

Beliebte 3. Liga: Freude pur an der Bremer Brücke in Osnabrück. IMAGO/osnapix

In der ersten Saison ohne Corona-Einschränkungen seit der Pandemie, so der Deutsche Fußball-Bund am Pfingstmontag auf seiner Website, hat die 3. Liga einen Zuschauerrekord aufgestellt. Exakt 3.115.602 Fans sahen die 380 Spiele der Saison 2022/23 in die Stadien. Im Schnitt waren es somit 8199 pro Partie.

Die 3. Liga knackte damit zum zweiten Mal nach 2018/19 die Drei-Millionen-Marke. Die damals aufgestellte, bisherige Bestmarke hatte bei 3.090.122 Fans (8132 im Schnitt) gelegen.

Dynamo klare Nummer eins - Sechzig stets voll

Vorne im Ranking steht Dynamo Dresden. Der sächsische Traditionsverein begrüßte beim Saisonfinale am Samstag gegen den VfB Oldenburg nochmals 30.322 Menschen zu seinem Spiel und kommt somit auf einen Schnitt von 24.532.

Es folgt Aufsteiger Rot-Weiss Essen (Schnitt von 16.442) vor dem TSV 1860 München, dessen Partien im Grünwalder Stadion mit 15.000 Fans durchgehend ausverkauft waren, Last-Minute-Aufsteiger VfL Osnabrück (13.584), dem MSV Duisburg (11.773) und dem 1. FC Saarbrücken (10.603). Alle anderen Klubs erreichten keinen fünfstelligen Wert.

Die Werte ab Platz sieben im Detail:

SV Waldhof Mannheim 9656

FC Erzgebirge Aue 7774

Hallescher FC 7702

SV Meppen 7629

SV 07 Elversberg 5198

FSV Zwickau 5159

VfB Oldenburg 5121

FC Ingolstadt 4921

SpVgg Bayreuth 4499

SV Wehen Wiesbaden 4004

Viktoria Köln 3208

Borussia Dortmund 3020

SC Freiburg II 2673

SC Verl 1482