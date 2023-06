DFB vermeldet Rekordstatistik - und fordert mehr Vielfalt

Der DFB hat seine Mitgliederstatistik für die Saison 2022/23 veröffentlicht. Viele der Zahlen machen Mut - aber nicht alle.

Neues Prunkstück: Der DFB-Campus in Frankfurt am Main. IMAGO/Nico Herbertz

Rund 2,31 Millionen Menschen in Deutschland spielen aktiv Fußball. Das geht aus der DFB-Mitgliederstatistik für die Saison 2022/23 hervor, die der Verband am Freitag veröffentlichte. Damit liegt die Zahl höher als vor der Pandemie. In der Saison 2018/19 lag die Marke noch bei 2,18 Millionen Spielerinnen und Spielern, 2021/22 waren es 2,25 Millionen. Insgesamt sind sogar mehr als 7,36 Millionen Vereinsmitglieder unter dem Dach des DFB organisiert - eine Rekordzahl.

Zu verdanken ist die positive Statistik dem Nachwuchsbereich. Bei den Junioren bis 14 Jahren stieg die Zahl von 746.840 auf 764.570, bei den 15- bis 18-Jährigen von rund 303.000 auf über 310.000. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den Juniorinnen. Spielten in der Vorsaison noch 87.120 Mädchen bis 16 Jahre im Verein Fußball, waren es 2022/23 97.500 - ein Anstieg von knapp zwölf Prozent. Hier zeigte offenbar die Euphorie der Frauen-EM-Wirkung, bei der das DFB-Team bis ins Finale vorstieß.

Während die Statistiken aus dem Nachwuchsbereich Mut machen, sind die Zahlen bei den Erwachsenen rückläufig. Die Zahl der aktiven Männer sank von 987.000 auf 961.000, die der Frauen von 101.000 auf 98.500.

Hoffnung äußert der DFB bei den Schiedsrichtern. 15 Jahre lang war die Zahl der Referees stetig gesunken - bis zur vergangenen Saison. War dies damals noch auf die Tatsache zurückzuführen gewesen, dass nach der Corona-Zeit wieder deutlich mehr Spiele durchgeführt und damit Schiedsrichter benötigt wurden, ist die Zahl 2022/23 nun erneut gestiegen. Mehr als 53.600 Unparteiische und damit rund 500 mehr als in der Vorsaison leiteten in der nun abgelaufenen Saison Spiele unter dem Dach des DFB. Auch mit den 8300 Neueintritten wurde das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht. Die Zahl der Austritte liegt laut DFB zwar noch höher, ist aber rückläufig.

Ein Mangel im Schiedsrichterwesen besteht allerdings noch immer bei den Frauen. Nur 4,28 Prozent der deutschen Referees sind laut der Mitgliederstatistik weiblich - "viel zu wenige", wie der DFB schreibt. Immerhin: Die Quote ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Man müsse "gerade beim Ehrenamt vielfältiger werden", wird der für Amateure und Schiedsrichterwesen zuständige DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann in der Mitteilung zitiert. "Wir brauchen mehr Spielerinnen und Schiedsrichterinnen auf dem Platz, mehr Frauen in Vorständen und auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund in führenden ehrenamtlichen Positionen."