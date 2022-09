DFB vermeldet ausverkauftes Haus in Leipzig

Wenn die deutsche Nationalmannschaft heute Abend gegen Ungarn antritt, kann sie sich auf maximale Unterstützung freuen: Wie der DFB mitteilte, ist das Stadion in Leipzig ausverkauft.

Für das letzte Heimspiel in der UEFA Nations League konnte der DFB alle zur Verfügung stehenden 39.513 Tickets verkaufen. Die deutsche Nationalmannschaft tritt damit gegen Ungarn (20.45, LIVE! bei kicker) vor vollem Haus an.

Mit einem Sieg in Leipzig würde die DFB-Auswahl die Tabellenführung der Gruppe A3 von den Ungarn übernehmen. Zum Abschluss der Gruppenphase steht noch am kommenden Montag der Klassiker in Wembley gegen England an.

Für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick ist die Partie gegen Ungarn sogar das letzte Heimspiel vor der WM 2022 in Katar. Unmittelbar nach der Beendigung des 15. Spieltags der Bundesliga vom 11. bis 13. November wird sich der DFB-Tross auf die Reise an den Golf von Persien begeben. Denn bereits am 16. November steht ein Testspiel in Oman auf dem Programm. Bei der WM trifft die deutsche Nationalmannschaft am 23. November auf Japan, am 27. November auf Spanien und zum Abschluss der Gruppe E am 1. Dezember auf Costa Rica.