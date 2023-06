DFB verlängert mit Junioren-Trainern

Der DFB hat die im Sommer auslaufenden Verträge von seinen Junioren-Trainern Christian Wörns, Christian Wück und Michael Prus verlängert.

Führte die U 17 zum ersten EM-Titel: Christian Wück. Getty Images for DFB

U-17-Coach Christian Wück, U-18-Trainer Christian Wörns und der aktuell für die U 16 verantwortliche Michael Prus haben neue Verträge unterschrieben, wie der DFB am Donnerstag mitteilte.

"Die Basis für Weiterentwicklungen im Nachwuchsfußball ist Kontinuität, die wir mit diesem Schritt gewährleisten", sagte Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften. "Gleichzeitig bestätigen die Verlängerungen unseren eingeschlagenen Weg. Wir wollen in unseren Trainerteams verschiedene Trainertypen vereinen: den Ex-Profi, den Altersexperten sowie den jungen, innovativen Trainer. Alle diese Typen werden wir auch in der neuen Saison in unseren Teams haben."

Wück, der seit knapp zwölf Jahren für den Verband im Einsatz ist, hatte die U 17 Anfang Juni zum ersten EM-Titel seit 2009 geführt.

Auch die Verträge der Co-Trainer Jens Nowotny (U 19), Jens Bauer (U 17) und Mario Himsl (U 15) wurden verlängert. Damit verfügen nach der Verlängerung mit U-21-Coach Antonio Di Salvo und Assistent Hermann Gerland bis 2025 alle 21 DFB-Trainer über gültige Verträge über den Sommer hinaus, heißt es in der Mitteilung.