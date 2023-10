DFB verkauft 35.000 Tickets binnen 24 Stunden

Im November gibt Julian Nagelsmann seinen Heim-Einstand als Bundestrainer in Berlin. Der Kartenvorverkauf für das Türkei-Spiel ist gut angelaufen.

Die deutsche Nationalmannschaft weilt in diesen Tagen für zwei Testspiele in den USA, die Vorbereitung für die ersten Spiele unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Campus der New England Patriots in Foxborough südlich von Boston läuft.

Derweil wirft auch das erste Nagelsmann-Heimspiel schon seine Schatten voraus. Am 18. November trifft das DFB-Team im Berliner Olympiastadion auf die Türkei (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Und wie der Verband auf seiner Website meldet, hat es seit dem Start des Kartenvorverkaufs am Montagmorgen um 10 Uhr einen Run auf die Tickets für diese Begegnung gegeben.

So seien nach den ersten 24 Stunden bereits mehr als 35.000 Eintrittskarten verkauft worden. Die Sitzplatztickets, die auch weiterhin über das DFB-Ticketportal oder via Ticket-Hotline (069/90283848) zu ergattern sind, kosten in verschiedenen Kategorien zwischen 25 und 100 Euro (ermäßigt 18 bis 80 Euro). Zehn Euro kosten die Karten für Kinder bis einschließlich 14 Jahren in der günstigsten Kategorie und so weit verfügbar. Insgesamt stehen für das Berlin-Länderspiel rund 72.500 Karten bereit.

Bis es soweit ist, misst sich die Nationalelf in Nordamerika noch mit den USA und Mexiko. Gegen die von Gregg Berhalter trainierten US-Amerikaner geht es am Samstag (21 Uhr MEZ, LIVE! bei kicker, TV: RTL) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut zur Sache. Am Dienstag gegen Gold-Cup-Sieger "El Tri" ist das mehr als 65.000 Fans fassende Lincoln Financial Field in Philadelphia Schauplatz (2 Uhr MEZ), Heimat unter anderem der Philadelphia Eagles in der NFL.

Die USA und Mexiko richten gemeinsam mit Kanada die WM im Jahr 2026 aus. Auch dann werden Spiele im Lincoln Financial Field ausgetragen.

