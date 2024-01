DFB verhängt Geldstrafen für Dortmund, Gladbach und Bochum

Gegen insgesamt fünf Profiklubs hat der DFB am Dienstag Geldstrafen verhängt. Am meisten muss der 1. FC Magdeburg zahlen.

Grund für die Geldstrafen ist jeweils Fehlverhalten der Fans des jeweiligen Vereins. So belegte das Sportgericht des DFB Borussia Dortmund mit einer Strafe in Höhe von 53.000 Euro. Dortmunder Fans brannten bei der Partie gegen die TSG Hoffenheim am 29. September 2023 insgesamt 51 Bengalische Feuer und zwei Blinker ab.

Borussia Mönchengladbach muss 59.900 Euro zahlen. Grund hierfür sind Rauchkörper aus dem Block der Gladbacher, die Utensilien eines Fotografen und eine Werbebande trafen. Das Spiel der Borussia beim VfL Bochum am 30. September musste aufgrund der starken Rauchentwicklung zudem für drei Minuten unterbrochen werden. Darüber hinaus brannten auch im Gladbacher Auswärtsblock in Dortmund mindestens 30 Rauchtöpfe und Blinker ab.

Doch nicht nur einige Fans der Fohlen, sondern auch Bochumer Anhänger fielen negativ auf. Mindestens fünf Becherwürfe während der Partie gegen Gladbach, das Abbrennen mindestens 14 Bengalischer Feuer in Darmstadt (2:1) inklusive zweiminütiger Spielunterbrechung sowie das unerlaubte Betreten des Innenraums eines VfL-Anhängers gegen Wolfsburg (3:1) kosten den derzeitigen Tabellen-14. nun 25.500 Euro Strafe.

Magdeburg muss 64.000 Euro bezahlen

Mit dem 1. FC Magdeburg und Wehen Wiesbaden sind derweil auch zwei Zweitligisten mit entsprechenden Strafen belegt worden. Während die SVWW in Folge des Heimspiels gegen Kaiserslautern insgesamt 5.400 Euro abdrücken muss, hat es den 1. FCM bedeutend härter getroffen. Auf 64.000 Euro beläuft sich die Strafe der Magdeburger, nachdem Teile des Fanlagers sowohl bei den Partien gegen Karlsruhe, Elversberg, in Kiel und Hamburg als auch gegen Rostock und zuletzt im DFB-Pokal gegen Düsseldorf jeweils verschiedenste Arten von Pyrotechnik zündeten.

Die fünf Vereine haben ihren jeweiligen Urteilen zugestimmt, womit diese rechtskräftig sind. Zudem haben die Klubs die Möglichkeit, einen bestimmten Anteil der entsprechenden Summe für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen zu verwenden.