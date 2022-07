DFB verabschiedet sich von der Marke "Die Mannschaft"

Der Name "Die Mannschaft" sollte ein weltweites Markenzeichen für die deutsche Nationalmannschaft werden, doch er blieb bis zuletzt umstritten - und wird nun vom DFB in den Ruhestand versetzt.

Wie der kicker am 21. Juli berichtete, sollte der Markenname "Die Mannschaft" auf den Prüfstand kommen - und das war nun auch der Fall. Das Ergebnis: Der DFB wird in Zukunft darauf verzichten, die Nationalelf aktiv mit der Bezeichnung "Die Mannschaft" zu bewerben. Der Beschluss dazu wurde von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG einstimmig am Donnerstag gefasst, wie der DFB mitteilte.

"Umfragen und Analysen haben ergeben, dass der Name 'Die Mannschaft' einen hohen Bekanntheitsgrad hat und besonders im Ausland Anerkennung findet. Da steht er für Werte wie Teamgeist und Erfolg. Fakt ist aber auch, dass er in Fankreisen hierzulande mitunter kritisch gesehen und emotional diskutiert wird", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf und ergänzte: "Bedeutender als der Name ist aber ohnehin das Auftreten der Nationalmannschaft. Dass sie auf und neben dem Platz die Werte lebt, für die der DFB steht, dass sie Haltung zeigt, dass sie ihre Fans begeistert, eine Einheit mit ihnen bildet."

Es kommt nicht darauf an, wie die Mannschaft heißt, sondern was in ihr steckt. Alexander Wehrle

Alexander Wehrle, Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co. KG, erklärte zudem, dass der Name "Die Mannschaft" nicht nur innerhalb der Fans umstritten war, sondern auch innerhalb des DFB intensiv diskutiert wurde. "Das ist ein deutliches Zeichen für die Polarisierung eines Namens, hinter dem sich doch eigentlich alle versammeln sollen. Das Team von Hansi Flick ist für alle da, und jede und jeder kann es nennen, wie sie oder er möchte. Es kommt schließlich nicht so sehr darauf an, wie die Mannschaft heißt, sondern was in ihr steckt."

Es hatte sich abgezeichnet, dass der DFB sich von dem umstrittenen Markennamen, der 2015 in Anlehnung an die französische "Equipe tricolore" oder die italienische "Squadra azzurra" geschaffen worden war, verabschieden würde. Sogar Geschäftsführer Oliver Bierhoff, der verbandsintern als Initiator des Begriffs gilt, hatte im Juni erklärt mit einer Abschaffung des Begriffs leben zu können, dabei hat er unterstrichen, dass vor allem junge Fans den Terminus als positiv betrachten und die DFB-Elf im Ausland eben häufig als "die Mannschaft" bezeichnet werde. Bierhoff forderte zuvorderst sachliche und nicht nur emotionale Gründe, den Begriff wieder einzustampfen. Nun ist die Entscheidung gefallen.