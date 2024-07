DFB verabschiedet Leupolz und Huth vor Österreich-Spiel

Vor dem abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich, der Generalprobe für das olympische Fußballturnier von Paris, wird der DFB in Hannover mit Melanie Leupolz und Svenja Huth zwei langjährige Nationalspielerinnen verabschieden.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, werden Leupolz und Huth in Hannover nach dem Aufwärmen der Teams für ihre langjährigen Verdienste geehrt. Die Ehrungsdelegation besteht dabei aus DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Sportdirektorin Nia Künzer und Sabin Mammitzsch, Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball.

Huth debütierte im Oktober 2011 beim 1:0-Erfolg gegen Schweden in der Nationalelf, für die sie insgesamt 88 Länderspiele bestritt. Mitte März hatte Huth, in der Frauen-Bundesliga noch für den VfL Wolfsburg aktiv, ihren sofortigen Rücktritt aus dem DFB-Team verkündet. Zu ihren größten Erfolgen gehören der Gewinn der Europameisterschaft in Schweden 2013 und die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.

Beide Triumphe feierte sie gemeinsam mit Leupolz, die im Juni 2013 gegen Kanada im DFB-Trikot debütierte. Die heute 30-Jährige hatte im September 2023 nach 79 Länderspielen für Deutschland ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt und dabei die Fülle an Belastungen als Profifußballerin und Mutter als Begründung genannt.

Auf Vereinsebene ist Leupolz weiterhin international erfolgreich. Vergangene Woche wurde ihr Wechsel vom FC Chelsea, mit dem sie in vier Jahren neun Titel gewann, zu Real Madrid verkündet. Leupolz hatte im Oktober 2022 entbunden und nach einem Jahr Babypause ihr Comeback gefeiert.

Qualifikation für die EM bereits gesichert

In den abschließenden Partien der EM-Qualifikation tritt das deutsche Team in Island (Freitag, 18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) und eben in Hannover gegen Österreich an (16. Juli, 19 Uhr, 33.000 Tickets sind bereits verkauft). Die Qualifikation für die EM-Endrunde in der Schweiz hat das Team des scheidenden Bundestrainers Horst Hrubesch bereits in der Tasche. Die beiden Spiele dienen also vor allem der Vorbereitung auf das olympische Fußballturnier von Paris. Sein Aufgebot hatte Hrubesch unlängst berufen.