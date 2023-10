DFB und DFL: Gedenkminute für den Frieden

Am kommenden Wochenende rollt nach der Länderspielpause auch wieder der Ball in der 1. und 2. Bundesliga. Mit einem gemeinsamen Zeichen für den Frieden.

Wie hier in Bochum wird es am kommenden Wochenende in allen Stadien aussehen. IMAGO/RHR-Foto

Bevor die Spiele in der 1. und 2. Bundesliga, der Frauen-Bundesliga sowie in der 3. Liga am kommenden Wochenende angepfiffen werden, wird es eine Gedenkminute geben, wie der DFB am Montag mitteilte.

Damit reagieren DFL und DFB auf den "terroristischen Anschlag der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung und die verheerende Eskalation im Nahost-Konflikt". DFL und DFB wollen "ein gemeinsames Zeichen in ihren Wettbewerben für den Frieden setzen" und empfehlen den Klubs daher, eine Gedenkminute für die Opfer abzuhalten.