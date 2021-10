DFB über WM-Pläne: Infantino "wirkte nachdenklich" und hat "verstanden"

Weltmeisterschaften alle zwei Jahre? Der DFB ist dagegen und glaubt, dass auch FIFA-Präsident Gianni Infantino die richtigen Schlüsse ziehen wird. Eine schnelle Entscheidung möchte der Verband verhindern.

Einige europäische Verbände haben bereits mit dem Austritt aus der FIFA gedroht, sollte die WM im Zwei-Jahres-Turnus über die Bühne gehen. Zuletzt hatten die nordischen Verbände von Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Island und Färöer in einem gemeinsamen Statement ihre Position verdeutlicht. "Im schlimmsten Fall und als letzte Option kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verbände aus Protest und mangelndem Verlangen nach dem neuen Aufbau aus der FIFA austreten", sagte der dänische Verbandschef Jesper Möller, der auch Mitglied der UEFA-Exekutive ist.

Der DFB hält sich mit derartigen Drohungen zurück und hofft auf dpa-Nachfrage auf eine "gemeinsame von FIFA und UEFA erarbeitete einvernehmliche Lösung". Man sei "in enger Abstimmung mit der UEFA und den anderen Verbänden". Neben der UEFA lehnt auch der Kontinentalverband Südamerikas das neue Format kategorisch ab.

DFB hofft auf Einlenken Infantinos - Auch Lahm wird deutlich

"Insgesamt haben die europäischen Verbände sehr deutlich gemacht, dass sie geschlossen gegen die FIFA-Pläne stehen", hieß es vom DFB weiter. "Der FIFA wurden zahlreiche Argumente gegen die Pläne vorgelegt. Unser Eindruck war, dass der FIFA-Präsident sehr nachdenklich wirkte und verstanden hat, warum es keinen Sinn macht, so vorzugehen."

Auch der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm wiederholte seine Aussage, einer WM alle zwei Jahre nichts abgewinnen zu können. "Ich habe schon gesagt, dass ich den aktuellen Rhythmus als den richtigen Rhythmus empfinde", sagte der OK-Chef der Heim-EM 2024 bei einem Besuch der Eliteschule des Fußballs in Hamburg. Als Beispiel nannte Lahm den überraschenden Triumph von Griechenland bei der EM 2004, auf dem sich "eine ganze Nation vier Jahre lang aufbauen" konnte. Außerdem müsse man "auch anderen Sportarten Raum und Platz lassen", forderte der 37-Jährige, "da kann der Männerfußball nicht immer alles abgreifen".

Unbedingt verhindern will der DFB eine Abstimmung noch in diesem Jahr. "Ziel muss es sein, die geplante Abstimmung (...) von der Tagesordnung zu bekommen", hieß es vor der FIFA-Council-Sitzung an diesem Mittwoch mit dem deutschen Vertreter Peter Peters. Die FIFA und Infantino hatten angekündigt, bis zum Jahresende Klarheit haben zu wollen. Dazu könnte es einen außerordentlichen Kongress der FIFA-Mitgliedsverbände kurz vor Weihnachten im Dezember geben.