DFB-Trio fehlt beim Mannschaftstraining

Das DFB-Team hat im Oman das Training aufgenommen. Auf eine Handvoll Spieler musste Coach Hansi Flick allerdings noch verzichten.

Matthias Ginter, Mario Götze und Christian Günter trainierten am Dienstag aufgrund von Belastungssteuerung nicht mit der Mannschaft, auch die angeschlagen in die Wüste gereisten Antonio Rüdiger und Thomas Müller fehlten wie erwartet bei den Übungen. Beide absolvierten ein individuelles Programm, Müller schaute den Kollegen danach am Spielfeldrand entspannt zu.

Die deutsche Nationalmannschaft war in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) im Oman eingetroffen. Im Flieger fehlte einzig Ersatzkeeper Marc-André ter Stegen, den ein Magen-Darm-Infekt ausbremst.

Das deutsche Team ist am Mittwoch (18 Uhr) im letzten Testspiel vor der WM gefordert, die Partie in Muscat dient auch dazu, sich dem Klima in Katar anzupassen. Das erste Turnierspiel bestreitet die Flick-Elf am 23. November gegen Japan (14 Uhr).