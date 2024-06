DFB-Trio droht Sperre in möglichem Viertelfinale

Jonathan Tah fehlt der deutschen Nationalelf im EM-Achtelfinale gegen Dänemark gelbgesperrt. Ein Trio muss heute in Dortmund aufpassen.

Dass Julian Nagelsmann im Achtelfinale seine Startformation erstmals bei dieser EM würde umbauen müssen, stand seit dem vergangenen Sonntag um 21.37 Uhr fest. Da sah Innenverteidiger Jonathan Tah im finalen Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) seine zweite Gelbe Karte im Turnier, womit er heute Abend (21 Uhr) in Dortmund gegen Dänemark nur zuschauen darf. Nico Schlotterbeck wird ihn ersetzen.

Sollte die DFB-Auswahl das Viertelfinale erreichen - in dem am kommenden Freitag (18 Uhr, beide LIVE! bei kicker) in Stuttgart Spanien oder Georgien warten würde -, könnten weitere Sperren hinzukommen. Mit Antonio Rüdiger, Maximilian Mittelstädt und Robert Andrich geht ein gesetztes DFB-Trio vorbelastet ins Achtelfinale und wäre bei einer weiteren Verwarnung in einem potenziellen Viertelfinale nicht spielberechtigt.

Innenverteidiger Rüdiger, der sich gegen die Schweiz eine Oberschenkelzerrung zuzog, im Achtelfinale aber wohl einsatzfähig ist, hatte am zweiten Spieltag gegen Ungarn (2:0) wegen Meckerns Gelb gesehen, Linksverteidiger Mittelstädt wegen eines taktischen Fouls in der Schlussphase. Schon im Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1) hatte es Andrich erwischt - für eine Grätsche hatte der Sechser die erste Verwarnung dieser EM gesehen. Eine weitere kam seitdem aber nicht hinzu. Auch in Leverkusens Meister-Saison hatte er eine Sperre bis zum Schluss vermieden (vier Gelbe Karten).

Nach dem Viertelfinale werden Gelbe Karten nicht mehr übernommen

Erst nach dem Viertelfinale haben vorbelastete Spieler nichts mehr zu befürchten. "Verwarnungen aus Spielen der Endrunde, die nicht zu einer Sperre geführt haben, verfallen mit Ende des Viertelfinales. Sie werden nicht ins Halbfinale übernommen", heißt es wörtlich in den EM-Regularien der UEFA, die damit vermeidet, dass Spieler das EM-Finale wegen einer Gelbsperre verpassen können. Rote und Gelb-Rote Karten ziehen dagegen auch im Halbfinale die üblichen Sperren nach sich.