DFB-Trio beendet EM ohne Einsatz - aber mit satter Prämie

Während Robin Koch auch seine zweite EM ohne Einsatzminute beenden muss, kamen alle anderen Feldspieler zum Zug - ein Quintett allerdings nur einmal. Von der ausgehandelten Prämie profitieren sie trotzdem.

Vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien hatte Julian Nagelsmann seine zweite Reihe noch einmal demonstrativ gelobt. "Es gibt viele Spieler, die nicht so viele Minuten sammeln. Aber sie halten zusammen. Das hat mit Selbstlosigkeit zu tun, dass sie sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Da kann man nur den Hut ziehen."

Nach den Rollengesprächen mit dem Bundestrainer war allen EM-Fahrern frühzeitig klar, wie viel Einsatzzeit auf sie beim Turnier ungefähr zukommen würde. Nagelsmann hatte immer wieder betont, bei passendem Spielverlauf Spieler mit Einwechslungen zu belohnen.

Weil dafür am Samstagabend in Stuttgart wahrlich keine Gelegenheit blieb und Deutschland am Ende mit 1:2 nach Verlängerung ausschied, beendet Robin Koch als einziger DFB-Feldspieler das Turnier, ohne auf dem Platz gestanden zu haben. Der 27-jährige Eintracht-Frankfurt-Profi war im Kader hinter Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton nur Innenverteidiger Nummer fünf und hatte entsprechend mit diesem Schicksal rechnen müssen. Bitter ist es für ihn dennoch: Schon bei der EM 2021 war er im Kader gestanden, aber nicht zum Zug gekommen. Der neunmalige Nationalspieler wartet damit noch auf sein EM- oder WM-Debüt.

Während etwa der erst nachträglich und aus seinem Urlaub einberufene Emre Can zu vier Einsätzen kam und gegen Spanien sogar erstmals beginnen durfte, musste sich ein Quintett mit nur jeweils einem Joker-Einsatz begnügen: Benjamin Henrichs, Chris Führich, Pascal Groß, Deniz Undav und Maximilian Beier.

Immerhin: Alle 26 EM-Fahrer, darunter auch die wie Koch nur im Training mitwirkenden Ersatzkeeper Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann, erhalten jeweils eine Prämie von 100.000 Euro vom DFB. Diese Summe hatte der Spielerrat um Kapitän Ilkay Gündogan für den Einzug ins Viertelfinale ausgehandelt. Als Halbfinal-Teilnehmer wären es 150.000 Euro gewesen, bei Platz zwei 250.000 Euro und beim EM-Triumph 400.000 Euro.

Diese DFB-Feldspieler blieben bei den letzten Turnieren ohne Einsatzminute:

WM 2022: Armel Bella-Kotchap, Christian Günter, Julian Brandt, Karim Adeyemi

EM 2021: Christian Günter, Lukas Klostermann, Robin Koch, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus

WM 2018: Matthias Ginter

EM 2016: Jonathan Tah, Julian Weigl

WM 2014: Erik Durm, Matthias Ginter, Kevin Großkreutz