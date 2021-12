DFB-Traumstart in die Play-Ins der FIFAeNations Series

Die deutsche eNationalmannschaft ist am Donnerstag ohne Niederlage geblieben und damit nahezu optimal in die Play-Ins der FIFAe Nations Series gestartet.

Vier Begegnungen, vier Gesamtsiege - das deutsche Duo hat in den Play-Ins stark vorgelegt. DFB

Der Kampf um die Tickets für den FIFAe Nations Cup 2022 ist eröffnet: Vier Begegnungen der ersten Play-Ins-Woche sind am Donnerstagabend über die Bühne gegangen, die deutsche eNationalmannschaft hat ihren Favoritenstatus bestätigen können. Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin und Mustafa 'xMusti19' Cankal harmonierten auf dem virtuellen Rasen und sicherten sich vorerst den Platz an der Spitze in Division eins der zweiten Conference.

Das DFB-Duo erwischte den perfekten Start: 'RBLZ_UMUT' und 'xMusti19' schlugen Rumänien in der Gesamtabrechnung im 2vs2 mit 6:0. Auf ein knappes 2:1 gegen 'PCosmin6' und 'RvPLegend10' folgte ein deutliches und offensiv beeindruckendes 7:3. Im Anschluss mussten Gültekin und Cankal gegen die Italiener 'Karimisbak' und 'guarinoJR' antreten, auch diese Hürde nahmen sie wie ein Top-Team. Ein 4:3 und ein 0:0 verschafften ihnen vier Punkte.

Große Gegner stehen noch bevor

Gegen die als Außenseiter eingeschätzten Russen 'Funkisenator' und 'Abeldos' fuhren 'RBLZ_UMUT' und 'xMusti19' wieder die volle Punktzahl ein, sie setzten sich mit 3:2 und 3:0 durch. Zum Abschluss des ersten Spieltags legte das DFB-Doppel ein 4:0 gegen die Belgier 'gewoonbenta' und 'Pinna97' vor. In der zweiten Partie wurde 'gewoonbenta' auf belgischer Seite durch 'EminoMxrcy' ersetzt, ein torloses Remis rundete den Donnerstag ab.

Somit belegt die deutsche eNationalmannschaft mit 20 Punkten aktuell den ersten Rang, die mutmaßlich stärksten Gegner stehen allerdings am Freitag noch bevor: Um 17 Uhr trifft das DFB-Team auf den hochkarätig besetzten Gruppenzweiten Schweden, danach warten die viertplatzierten Finnen und die drittplatzierten Portugiesen.

Frankreich stark, England enttäuscht

Die Play-Ins werden im Auf- und Abstiegssystem ausgetragen: Nach der ersten Spielwoche steigen die drei schwächsten Teams der ersten Division in die zweite Division ab, die drei stärksten Nationen der zweiten Division treten den umgekehrten Weg an. Nach vier Spielwochen rücken die beiden jeweils bestplatzierten Mannschaften der ersten Divisionen beider Conferences direkt in die Playoffs der FIFAe Nations Series vor.

Auch das Consistency Points-Ranking hält noch zwei Fahrkarten für die Playoffs bereit, die restlichen Teams müssen den Umweg über die Qualifier nehmen. In der ersten Division von Conference eins haben parallel Frankreich (19 Punkte), die Niederlande (15 Punkte) und Dänemark (14 Punkte) am besten abgeschnitten. England mit dem Star-Duo aus Donovan 'Tekkz' Hunt und Tom 'Tom' Leese ist mit acht Punkten hingegen lediglich Sechster.

