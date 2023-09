DFB-Trainersuche: Noch keine Verhandlungen mit Nagelsmann

Spätestens bis zur nächsten Abstellungsperiode will der DFB einen neuen Bundestrainer präsentieren. Der Name Julian Nagelsmann spielt dabei eine Rolle. Nach kicker-Informationen gibt es aber noch keine konkreten Gespräche.

Dass Rudi Völler nicht Bundestrainer bleibt, muss nach dem Sieg über Vize-Weltmeister Frankreich wieder aufs Neue bekräftigt werden - von Völler selbst, nun auch von Bernd Neuendorf. Im Rahmen der Gala "60 Jahre Bundesliga" sagte der DFB-Präsident am Mittwochabend, dass eine Weiterbeschäftigung von Völler nicht der Plan sei. Der Sportdirektor selbst hatte dieses Szenario ebenfalls ausgeschlossen.

"Wir haben eine klare Vorstellung und gehen das sehr systematisch an", umriss Neuendorf auf der Veranstaltung in Berlin das Anforderungsprofil für den neuen Mann. "Es muss jemand sein, der sehr stark konzentriert ist und direkt funktioniert. Das sind Punkte, die eine Rolle spielen. Es muss jemand sein, der durchsetzungsstark ist, der auch robust und belastbar ist. Es ist eine belastende Zeit. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit bis zur EURO."

Eine Beschreibung, die auf Julian Nagelsmann zutreffen könnte? DFB-Vize Hans-Joachim Watzke reagierte auf die Frage, ob es Gespräche mit dem Ex-Bayern-Coach gebe, am Mittwoch mit einem Kopfschütteln: "Nein. Wir werden das Profil erst erarbeiten, und dann schauen wir weiter." Völler hatte vor dem Frankreich-Spiel nur gesagt, dass Nagelsmann "ein sehr guter Trainer" sei, "wie viele andere auch".

Verschiedene Medien berichten entgegen Watzkes Aussage, dass der DFB bereits Kontakt zum Coach aufgenommen habe. Dass der Name Nagelsmann in den Überlegungen des DFB eine Rolle spielt, versteht sich von selbst. Nach kicker-Informationen gab es bislang aber weder Verhandlungen noch konkrete Gespräche mit Nagelsmann oder dessen Berater Volker Struth.

Sollte Nagelsmann übernehmen, würde er zum zweiten Mal in seiner Karriere auf Hansi Flick folgen: Bereits 2021 war das beim FC Bayern der Fall. Dort steht der 36-Jährige, der im März entlassen worden war, noch bis 2026 beim Rekordmeister unter Vertrag. Eine Hürde für den finanziell angeschlagenen DFB soll das laut Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß aber nicht sein. "Am FC Bayern würde das sicherlich nicht scheitern", hatte Hoeneß bereits am Dienstag gesagt. Es habe aber noch keine Gespräche zwischen Verband und Verein über die Personalie gegeben.

Zwei Listen mit Kandidaten

Neuendorfs Aussagen vom Mittwoch zufolge ist eine Entscheidung in der Bundestrainer-Frage aber noch nicht in Aussicht. "Wichtig ist erstmal, dass wir klar sind, in welche Richtung wir wollen. Und dann ergeben sich die Gespräche automatisch", sagte er. Zwei Listen mit möglichen Kandidaten habe man aber bereits erstellt, eine Longlist und eine Shortlist. Namen wollte er nicht kommentieren.

Einen Trainerwechsel so schnell zu vollziehen wie in der Bundesliga, sei nicht möglich, so der Verbandschef. Beim DFB müssten deutlich mehr handelnde Personen einbezogen werden, am Ende entscheiden Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung über die Personalie. Neuendorf sagte zudem: "Da hängt viel Geld dran." Spätestens bis zur Nordamerika-Reise Mitte Oktober soll der neue Mann gefunden sein. Knapp ein Monat bleibt.