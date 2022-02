DFB-Trainerlehrgang reformiert: Wer 2022 dabei ist

Fußball-Lehrer-Lehrgang - das war einmal: Unter neuem Namen und an einem neuen Ort lassen sich beim DFB in Kürze 15 Männer und eine Frau zu Profitrainern ausbilden.

Pro-Lizenz- statt Fußball-Lehrer-Lehrgang, DFB-Akademie Frankfurt statt Sportschule Hennef, 16 statt 25 Teilnehmer: Mit grundlegenden Neuerungen startet am 28. Februar der neue Jahrgang angehender Profitrainerinnen und -trainer beim DFB.

Nach 13 Monaten mit virtuellen Modulen, Präsenzveranstaltungen und viel Praxisanwendung wird der DFB im kommenden Jahr die höchste Lizenzstufe im deutschen Trainerwesen an die Absolventen vergeben. Nach Verbandsangaben umfasst die reformierte Ausbildung neben allem Fachlichen auch die vier Schwerpunkte "Trainer*innen-Ich”, "Spiel und Spieler*innen", "Organisation" und "System Fußball".

"Nach vielen wunderbaren Jahren in Hennef blicken wir nun voller Vorfreude auf die Zeit in unserer neuen Frankfurter Heimat", sagt Daniel Niedzkowski, der Leiter der Pro-Lizenz-Ausbildung. "Die Anforderungen an unsere Trainer*innen im Spitzenfußball befinden sich im stetigen Wandel und werden zunehmend komplexer. Dementsprechend froh sind wir nun, mögliche Entwicklungen mit enger Anbindung an unsere DFB-Akademie noch gezielter integrieren zu können."

Zu den 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehören unter anderem Marc Hensel, der Teamchef von Zweitligist Erzgebirge Aue, Danny Röhl, der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, und Ex-Bundesliga-Profi Tobias Strobl, Trainer des Regionalligisten 1. FC Schweinfurt.

Der Jahrgang 2022:

Nils Döring (SV Wehen Wiesbaden)

Bennjamin Duda (Berliner AK)

Marie-Louise Eta (DFB)

Marc Hensel (Erzgebirge Aue)

Kai Herdling (TSG Hoffenheim)

Fabian Hürzeler (FC St. Pauli)

Matthias Kaltenbach (TSG Hoffenheim)

Joseph Laumann (FC Barnsley)

Robert Lechleiter (SpVgg Unterhaching)

Björn Mehnert (Wuppertaler SV)

Benedetto Muzzicato (Viktoria Berlin)

Oliver Reiss (Hertha BSC)

Danny Röhl (DFB)

Jonas Stephan (Chemnitzer FC)

Tobias Strobl (1. FC Schweinfurt)

Michael Urbansky (DFB)