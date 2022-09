Der DFB hat am Dienstag die zeitgenauen Ansetzungen der Partien des 10. und des 11. Spieltags in der 3. Liga mitgeteilt.

1860 München empfängt Ingolstadt am Samstag. IMAGO/Ulrich Wagner

Aue, schon am 9. Spieltag am Freitagabend im Einsatz, eröffnet auch die 10. Runde. Der SV Meppen gastiert im Erzgebirge beim schlecht gestarteten Zweitliga-Absteiger. Den Spieltag schließen am Montag der FC Ingolstadt und der FSV Zwickau ab.

Der 11. Spieltag, der in Verl gestartet wird, bietet am Samstag das bayrische Duell zwischen Spitzenreiter 1860 München und Absteiger Ingolstadt. Aber auch das Südwestduell SV Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken steht samstags auf dem Programm.