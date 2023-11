DFB terminiert Drittligaspieltage 18 bis 21

Der DFB hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 18 bis 21 in der 3. Liga bekanntgegeben. Das Jahr 2024 wird von Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen eröffnet.

Erzgebirge Aue (in blau) und Rot-Weiss Essen (in rot-weiß) werden am 19. Januar das Drittligajahr 2024 eröffnen. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Zunächst aber steht der 18. Spieltag an, der am Freitag, den 8. Dezember (19 Uhr), vom Duell zwischen dem Halleschen FC und Arminia Bielefeld eröffnet wird. Spitzenreiter Dynamo Dresden hat noch zwei Tage länger Zeit, wegen zwingender sicherheitsrelevanter Vorgaben wird die Partie der SGD gegen den Aufsteiger SpVgg Unterhaching erst am Sonntag, den 10. Dezember, um 16.30 Uhr angepfiffen.

Eine Woche später ist Dynamo Dresden aus den gleichen Gründen erneut am Sonntag (17. Dezember) gefordert, der Anpfiff des Gastspiels beim MSV Duisburg erfolgt allerdings bereits um 13.30 Uhr. Drei Stunden später stehen sich auf der Alm Arminia Bielefeld und 1860 München gegenüber, Viktoria Köln und der SC Freiburg II beschließen ab 19.30 Uhr die Hinrunde.

Nur zwei Tage später wird aber gleich die Rückrunde eröffnet, der 20. Spieltag steigt unter der Woche am 19. und 20. Dezember. Am Dienstag und Mittwoch finden jeweils fünf Partien statt, die Begegnung Rot-Weiss Essen gegen den Halleschen FC wurde für den Dienstag terminiert. Am Mittwoch stehen sich dann in den Spielen Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden sowie Waldhof Mannheim gegen 1860 München viel Tradition gegenüber. Der Anpfiff wird an beiden Tagen jeweils um 19 Uhr erfolgen.

Westfalen-Derby am Sonntag

Anschließend gehen die 20 Teams in die Winterpause, aus der sie nach dann exakt einem Monat wieder erwachen: Mit der Partie Erzgebirge Aue gegen Rot-Weiss Essen wird am Freitag, den 19. Januar 2024, ab 19 Uhr das neue Sportjahr eingeläutet. Zwei Tage später erfolgt am Sonntag, den 21. Januar, um 13.30 Uhr der Anpfiff im Westfalen-Derby zwischen Preußen Münster und Arminia Bielefeld, drei Stunden später stehen sich die beiden starken Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball und SpVgg Unterhaching gegenüber.

