DFB terminiert die Spieltage 32 bis 34 in der 3. Liga - Sonderfall FCK

Am Mittwoch hat der DFB die Spieltage 32 bis 34 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt - und drei Spielortwechsel bekanntgegeben. Der Termin des Spiels Kaiserslautern gegen Saarbrücken "folgt einer verbindlichen Vorgabe".

Die 3. Liga biegt in die heiße Phase der Saison ein. Die Vereine wissen nun auch, wann sie auf ihre jeweiligen Gegner treffen. Der DFB hat die Spieltage 32., 33. und 34. zeitgenau angesetzt. Der 1. April gehört dabei Meppen und Wiesbaden, die am Freitagabend den 32. Spieltag eröffnen. Im Blick am Samstag das Verfolgerduell zwischen 1860 und Saarbrücken um 14 Uhr.

Apropos Saarbrücken: Der FCS tritt am 34. Spieltag am Ostersonntag um 14 Uhr in Kaiserslautern an. An diesem Termin gab es bei der Einteilung nichts zu rütteln, die Ansetzung des Derbys "folgt einer verbindlichen Vorgabe der Sicherheitsbehörden", wie der DFB mitteilte.

Verl, Dortmund und Türkgücü mit Spielortwechsel

Zudem wird der SC Verl seine Partien bis Saisonende nicht in Lotte, sondern in der Benteler-Arena des SC Paderborn austragen und Borussia Dortmund II ab April im Signal-Iduna Park spielen. Der Spielortwechsel ab dem 33. Spieltag wurde von der Fachgruppe Spielbetriebe der DFB-GmbH & Co. KG genehmigt. Türkgücü, mit einer Beschwerde gegen den Punkte-Abzug gescheitert, wird das Abstiegsduell mit Würzburg am 33. Spieltag am 3. April aufgrund von Baumaßnahmen im Olympiastadion im Stadion an der Grünwalder Straße austragen.

Der 32. Spieltag im Überblick ...

Der 33. Spieltag im Überblick ...

Der 34. Spieltag im Überblick ...