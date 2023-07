DFB terminiert die Drittliga-Spieltage 2 bis 8: Sachsenderby das Topspiel am Sonntagabend

Der DFB hat am Freitag die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage 2 bis 8 in der 3. Liga bekanntgegeben. Das Sachsenderby in Dresden geht an einem Sonntagabend über die Bühne.

Im Blickpunkt in der 7. Runde: das Sachsenderby in Dresden. IMAGO/Hentschel