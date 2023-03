DFB-Team winkt Länderspielrekord - Köln grundsätzlich ein gutes Omen

Im zweiten Länderspiel des Jahres trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Belgien. Dabei winkt dem Weltmeister von 2014 ein Rekord. Dass die Partie in Köln steigt, ist grundsätzlich ein gutes Omen.

Nach der Winter-WM, bei der sowohl die DFB-Elf als auch die Belgier jeweils nach der Gruppenphase die Segel hatten streichen müssen, geht es für beide Kontrahenten am Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) um den nächsten Stimmungsaufheller. Die Roten Teufel waren in Katar in Gruppe F an den späteren Halbfinalisten Marokko und Kroatien gescheitert. Für Deutschlands Gruppengegner Spanien und Japan war bereits im Achtelfinale Schluss.

Zum Start eines neuen Zyklus gewann Belgien am vergangenen Freitag zum Auftakt der EM-Qualifikation mit 3:0 in Schweden. Torjäger Romelu Lukaku markierte beim Debüt von Trainer Domenico Tedesco alle drei Treffer, Herthas Dodi Lukebakio bereitete zwei davon vor. Deutschland bezwang Peru in Mainz mit 2:0.

Vor dem direkten Duell spricht die Statistik eine klare Sprache pro DFB-Team: Die ersten drei Aufeinandertreffen zwischen 1910 und 1913 verlor Deutschland zwar gegen Belgien, in der Folge aber gab es 20 Siege in 22 Spielen (ein Remis, eine Niederlage). Letztmals war Belgien deutscher Gegner im Rahmen der Qualifikation zur EM 2012. Zum Auftakt siegte der viermalige Weltmeister dank Miroslav Klose mit 1:0 in Brüssel, zum Abschluss einer perfekten Qualifikation mit zehn Siegen aus zehn Spielen bezwang die DFB-Elf die Roten Teufel in Düsseldorf mit 3:1.

Letzte Testspielniederlage in Klagenfurt

Nun winkt Hansi Flick und seinem Team gar ein neuer Rekord in der deutschen Länderspielgeschichte: Das DFB-Team verlor keines seiner letzten 13 Testspiele (acht Siege, fünf Remis), womit eine Bestmarke eingestellt wurde. Die letzte Testspielniederlage datiert vom 2. Juni 2018 - ein 1:2 gegen Österreich mit Trainer Franco Foda in Klagenfurt.

Dass Deutschland am Dienstag in Köln auf Belgien trifft, darf grundsätzlich als gutes Omen verstanden werden. Bislang spielte die DFB-Elf 28-mal im Kölner Stadion und verlor dabei nur zweimal (18 Siege, acht Unentschieden). Der letzte Sieg liegt allerdings schon eine Weile zurück, im Oktober 2013 schlug Deutschland in Müngersdorf Gegner Irland mit 3:0 und löste dadurch das WM-Ticket - das zum vierten Stern auf dem Trikot führen sollte.

Dazwischen gab es in Köln eine Niederlage - ein 1:2 gegen die USA im Juni 2015 - sowie drei Unentschieden: ein 2:2 gegen Frankreich 2017, ein 3:3 gegen die Türkei sowie ein 3:3 gegen die Schweiz (jeweils im Oktober 2020).