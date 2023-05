DFB-Team: Wiedersehen mit Japan und Treffen mit dem Vize-Weltmeister

Der DFB hat am Dienstagabend weitere Testspiele auf dem Weg zur EURO 2024 bekanntgegeben. Im September geht es gegen Japan und Frankreich, im Oktober steht eine USA-Reise an.

Zum Auftakt in das EM-Jahr bietet sich der deutschen Nationalmannschaft die Chance auf eine Revanche: Denn wie der DFB mitteilte, trifft die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick zum Start in die neue Saison am 9. September (20.45 Uhr) in Wolfsburg auf Japan.

An die Blue Samurai hat die Nationalelf nicht so gute Erinnerungen: Denn im ersten Gruppenspiel bei der WM 2022 in Katar unterlag Deutschland den Asiaten trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:2. Das Anfang vom Ende, für Deutschland hieß es bereits nach der Gruppenphase wieder Abschied nehmen.

Einen ganz großen Namen sicherte sich der DFB dann drei Tage darauf: In Dortmund gibt (21 Uhr) kein Geringerer als Vize-Weltmeister Frankreich seine Visitenkarte ab. Im größten deutschen Stadien dürfen sich die Fans auf Kylian Mbappé, Osumane Dembelé oder Antoine Griezmann freuen.

Weitere Partie in den USA soll noch folgen

Im Oktober wird die deutsche Nationalmannschaft schließlich zu einer Reise in die USA aufbrechen. Die Vereinigten Staaten sind neben Kanada und Mexico Co-Gastgeber der WM 2026. Mit der Partie am 14. Oktober (21 Uhr, MESZ) in Hartfort (Connecticut) gegen die USA wurde auch ein Testspiel bereits vereinbart. Ein weiteres soll noch folgen, Termin und Gegner stehen aber noch nicht fest. Die Begegnungen gegen Japan und gegen die USA sind im TV live bei RTL zu sehen, ein übertragender Sender für die Partie gegen Frankreich wurde nicht genannt.

"Die Spiele gegen Japan und Frankreich sind für mich in unserem Vorbereitungsplan auf die EM im eigenen Land ganz besondere Highlights. Frankreich ist als Vize-Weltmeister 2022 und Weltmeister 2018 einer der Topfavoriten auf den EM-Titel", sagte Flick: "Mit Japan erwarten wir einen weiteren sehr starken Gegner, das hat die WM gezeigt. Im Anschluss treffen wir mit den USA auf einen WM-Gastgeber, der in der Vorbereitung auf das Heimturnier hochmotiviert ist. Dieses Spiel ist sportlich wie atmosphärisch eine sehr reizvolle Herausforderung."