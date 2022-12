DFB-Team überrascht Messi

Lionel Messi sieht noch einige starke Konkurrenten für Argentinien beim Kampf um den WM-Titel. Dass Deutschland nicht mehr dabei ist, verwundert ihn.

Müde und ausgelaugt wirkt Lionel Messi bei der WM 2022 nicht gerade, trotzdem ist er mit 35 Jahren froh, dass er jetzt für einen Moment durchatmen kann: Fünf volle freie Tage hat der Spielplan für Argentinien nach dem Einzug ins Viertelfinale vorgesehen, den allen voran Messi gegen Australien sicherstellte (2:1). Erst am Freitagabend (20 Uhr, LIVE! bei kicker) ist er mit seinen Teamkollegen wieder gefordert - gegen die Niederlande.

"Das wird ein tolles Spiel", prophezeit der Angreifer von Paris St. Germain in der heimischen Sportzeitung "Olé", "und es wird sehr schwer." Oranje habe eine "großartige Mannschaft mit großartigen Spielern und einem großartigen Trainer", Louis van Gaal. Doch Messi sieht noch weitere hohe Hürden auf seine Argentinier zukommen, soll es etwas mit dem dritten WM-Titel nach 1978 und 1986 werden.

Deutschland? "Der Name einer Mannschaft zählt nicht mehr"

"Brasilien spielt sehr gut, unabhängig von der Niederlage gegen Kamerun. Das ist weiterhin einer der Topfavoriten", sagt Messi, der so viele WM-Spiele verfolgt wie möglich. "Auch Frankreich und Spanien" hat er auf dem Zettel, obwohl die Spanier in ihrer Gruppe hinter Japan landeten. "Wenn sie den Ball abfangen, ist ihr Plan sehr klar. Sie kontrollieren das Spiel mit viel Ballbesitz."

Dass Deutschland dagegen wie bereits 2018 in Russland schon in der Gruppenphase hängengeblieben ist, hat Messi nicht kommen sehen. "Ich war überrascht", sagt er. "Weil sie viele wichtige Spieler und eine junge Mannschaft haben und weil Deutschland immer unter den Besten ist. Es ist überraschend, dass sie erneut bei einer WM in der ersten Runde ausgeschieden sind." Doch das zeige nur, wie kompliziert eine WM und "wie ausgeglichen alles" sei: "Der Name einer Mannschaft zählt nicht mehr."

Messi, der 2014 noch das WM-Finale gegen die DFB-Auswahl verlor, will seine mutmaßlich letzte WM endlich mit dem ersten Titel krönen. Doch Druck scheint er nicht zu verspüren. "Mit der Erfahrung und dem Alter habe ich einen anderen Blick. Ich genieße es wirklich, was wir erleben. Es ist eine unglaubliche Freude, das alles mit den Menschen zu genießen und zu sehen, wie verrückt die Leute hier und in Argentinien sind. Hoffentlich hält das weiter an."