DFB-Team startet gegen Ungarn in die Nations League

Die EM ist noch nicht gespielt, da wirft die Nations League schon ihre Schatten voraus. Der Spielplan steht, die DFB-Auswahl startet gegen Ungarn.

In Deutschland steht derzeit die EM im eigenen Land im Fokus, da steht am 19. Juni das zweite Gruppenspiel gegen Ungarn auf dem Programm. Das Duell wird es aber auch in der Nations League geben, wie die Auslosung am Donnerstag ergab. Und gegen Ungarn startet die DFB-Auswahl dann auch am Samstag, 7. September (20.45 Uhr), in den Wettbewerb, wie der am Freitag veröffentlichte Spielplan der UEFA zeigt.

In der A-Liga in der Gruppe 3 geht es für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann dann gleich drei Tage später mit dem Topspiel in den Niederlanden weiter, ehe es zum Vorrunden-Abschluss am dritten Spieltag für die DFB-Elf am 11. Oktober nach Bosnien-Herzegowina geht.

"Die EM steht jetzt im Fokus", hatte Nagelsmann nach der Auslosung betont - die Nations League aber nach den europäischen Titelkämpfen im Blick: "Dann bereiten wir uns sehr gut vor und versuchen, die Gruppe zu gewinnen".

Letztes Spiel der Gruppenphase in Ungarn

In der "interessanten Gruppe mit guten Spielen" erwartet das Nagelsmann-Team am 14. Oktober die Niederlande zu Hause zum Rückspiel. Im November wird die Gruppenphase der Nations League abgeschlossen. Am 16. November spielt Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina, drei Tage später geht es für die DFB-Elf nach Ungarn.

Eine Neuerung gibt es für die Liga A, in der auch Deutschland ist. Da wird 2024/25 erstmals ein Viertelfinale ausgespielt. Das bedeutet, dass die vier Gruppensieger der obersten Kategorie nicht mehr automatisch für das Finalturnier der besten vier Nationen im Sommer qualifiziert sind. Vom 20. bis 25. März werden die vier Gruppenersten und Gruppenzweiten der Liga A die Endrundenteilnehmer ausspielen.