DFB-Team ohne Oberdorf gegen Vietnam

Zwei Testspiele hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft noch, ehe es ans andere Ende der Welt zur Weltmeisterschaft nach Australien und Neuseeland geht. Beim vorletzten Test muss die deutsche Auswahl auf Lena Oberdorf verzichten.

Am 11. Juli fliegt die DFB-Elf gen Australien, um sich für die am 20. Juli beginnende Weltmeisterschaft zu akklimatisieren. Bevor das erste Vorrunden-Spiel gegen Marokko (24. Juli, 10.30 Uhr) steigt, bestreiten die DFB-Frauen noch zwei Testspiele gegen weitere WM-Teilnehmer in Deutschland.

Oberdorf kuriert Infekt in Herzogenaurach aus

Eines davon findet am Samstag in Offenbachs Stadion am Bieberer Berg gegen Vietnam statt (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker). Dabei muss die deutsche Mannschaft auf Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) verzichten, die aufgrund eines Infekts die Reise nach Offenbach nicht angetreten hat und stattdessen ihre Krankheit im Trainingscamp, dem "adidas HomeGround" in Herzogenaurach, auskuriert. Das teilte der DFB am Freitagvormittag auf seinen sozialen Kanälen mit.

Hochkaräter könnte im Achtelfinale warten

Vier Tage vor der Reise nach Australien misst sich Deutschland am 7. Juli im Fürther Sportpark Ronhof mit Sambia (20.30 Uhr). Bei der WM in Australien und Neuseeland geht es für die deutsche Auswahl in Gruppe H gegen WM-Debütant Marokko sowie Kolumbien und Südkorea. In einem möglichen Achtelfinale könnte die DFB-Elf auf den Erst- bzw. Zweitplatzierten der Gruppe F (Brasilien, Frankreich, Panama und Jamaika) treffen. Mit Brasilien oder Frankreich würde es dann bereits gegen einen Titelaspiranten gehen.