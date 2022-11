DFB-Team im Oman eingetroffen - Schaulustige auf den Balkonen

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) im Oman eingetroffen. Bei der Ankunft im Hotel zeigten sich auch einige Schaulustige auf benachbarten Balkonen.

Die erste große Reise auf dem Weg in Richtung WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) haben die deutschen Nationalspieler hinter sich gebracht. Per Linienflug - mit Sonderlackierung - reiste das DFB-Team am Montag in den Oman, wo die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick ein Kurztrainingslager bezieht. Im Flieger fehlte einzig Ersatzkeeper Marc-André ter Stegen, den ein Magen-Darm-Infekt ausbremst. Der Schlussmann des FC Barcelona blieb vorerst in Frankfurt.

Um 0.10 Uhr Ortszeit - der Oman ist drei Stunden vor der deutschen Zeit - rollten zwei Busse vor das Kempinski-Hotel mit der Aufschrift "Germany Football Team". Die deutsche Nationalmannschaft, die am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Gastgeber Oman die WM-Generalprobe bestreiten wird, residiert in Maskat in der Nähe des Flughafens.

Flick kommt als Erster die Treppe hoch

Eine Handvoll deutscher Fans wartete am Teamhotel, um den Weltmeister von 2014 zu empfangen. Mehr Leute fanden sich da schon auf den benachbarten Balkonen ein, die den Trubel rund ums Hotel ob ihrer fragenden Blicke wohl nicht ganz zuordnen konnten. Als das DFB-Team eintraf, waren viele deutsche Medien bereits vor Ort. Etliche Kameras und Fotografen erwarteten das Eintreffen von Flicks Mannschaft.

Unter einem hohen Sicherheitsaufgebot - darunter auch Beamte in zivil - fuhren die Busse schließlich vor. Vier Hotel-Mitarbeiter nahmen die deutsche Reisegruppe in Empfang. Flick war der Erste, der die rund 30 Stufen hoch zum Hotel bewältigte und den Journalisten freundlich zuwinkte. Für einen Kommentar war es Mannschaft und Staff nach dem anstrengenden Reisetag verständlicherweise zu spät.

Als alle Spieler auf ihren Zimmern verschwunden waren, leuchtete der Halbmond weiter über dem wolkenlosen Himmel von Maskat. Nach Mitternacht hatte es noch immer über 25 Grad. Temperaturen, die dem DFB-Team auch beim abschließenden Test entgegenschlagen dürften - und ab nächster Woche dann auch beim Winter-Turnier in Katar.