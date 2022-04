DFB-Team fliegt zum Trainingslager nach Marbella

Ende Mai wird die deutsche Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf die Nations League zum Kurz-Trainingslager ins spanische Marbella aufbrechen.

Im Mittelpunkt des fünftägigen Lehrgangs, heißt es in der Mitteilung des DFB, stehen neben der sportlichen Vorbereitung auf die vier anstehenden Spiele im Juni die Aspekte Teambuilding und Belastungssteuerung. Bundestrainer Hansi Flick wird mit seinem Kader vom 23. bis 27. Mai auf der Anlage des "Marbella Football Center" arbeiten, bevor es ab dem 30. Mai zur Vorbereitung zum "Home Ground" nach Herzogenaurach geht. Hier trainierten die DFB-Frauen und -Männer bereits im vergangenen Sommer.

Am 4. Juni (20.45 Uhr) beginnt für die deutsche Nationalelf die Nations League in Bologna gegen Europameister Italien, am 7. Juni folgt das Heimspiel in München gegen England und am 11. Juni die Partie in Ungarn. Direkt am 14. Juni wird das Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach steigen, die beiden Rückspiele gegen England und Ungarn erst im September.