DFB stellt Finanzbericht vor: Leichtes Plus im Jahr 2020

Der DFB hat am Montag seinen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden, warnten aber auch vor "wirtschaftlich weiterhin herausfordernden Zeiten".

DFB-Zentrale in Frankfurt am Main. imago images/Nico Herbertz

Einem Ertrag von 354,157 Millionen Euro steht laut Pressemitteilung vom Montag ein Aufwand von 352,121 Millionen Euro gegenüber, nach Steuern ein Jahresergebnis von 2,035 Millionen Euro Überschuss. Ein großer Teil des Aufwandes entfalle laut dem DFB auf gemeinnützige Aufgaben des Verbandes, insgesamt rund 45 Mio. Euro wurden in die Bereiche Verbandstätigkeit/Nachhaltigkeit und Trainerwesen/Talententwicklung investiert. Gut 111,5 Mio. Euro habe der finanzielle Aufwand für die Organisation von Wettbewerben und Spielbetrieben betragen.

Wir befinden uns unverändert in auch wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Markus Holzherr

Dr. Stephan Osnabrügge, Schatzmeister des DFB, zeigte sich mit der Bilanz zufrieden: "Das Ergebnis ist Folge großer Anstrengungen aller Beteiligten im DFB in coronabedingt außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten. Insgesamt sind wir froh, das Jahr sogar mit einem leichten Überschuss abgeschlossen zu haben. Selbstverständlich war für uns, den von der Flut besonders betroffenen Vereinen in existenzieller Not wichtige Unterstützung bereitzustellen."

Dennoch sei mit weiteren wirtschaftlichen Belastungen zu rechnen, die zukünftige Haushalte stark fordern würden. Auch Markus Holzherr, Geschäftsführender Direktor Finanzen und zentrale Dienste beim DFB, mahnte vor kommenden Herausforderungen: "Wir befinden uns unverändert in auch wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Kostendisziplin und eine vorsichtige Haushaltsführung bleiben unverzichtbar. Insgesamt aber haben wir Grund, hinsichtlich der Erträge wieder optimistischer in die Zukunft zu schauen, auch wenn wir wegen der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie weiter sehr kostenbewusst agieren müssen."