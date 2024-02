DFB startet Kinderfußball-Tour im März

Der DFB und Volkswagen starten Anfang März die Kinderfußball-Tour. An 25 Standorten werden mehr als 11.000 Kinder im G-, F- und E-Jugendalter aus Amateurvereinen im Einsatz sein.

Am Samstag, 2. März, startet das Projekt in der Wolfsburger Volkswagen-Arena, unter den 24 weiteren Standorten ist auch das Vereinsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße. Im Rahmen der Tour wird an jedem der ausgewählten Standorte ein großes Kinderfußball-Festival ausgetragen, an dem Amateurvereine aus der Region mit ihren Teams teilnehmen. Der letzte Standort ist am 8. Juni der DFB-Campus in Frankfurt, sechs Tage später steht das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 gegen Schottland an.

Bei den Terminen sollen auch immer wieder bekannte Gesichter aus dem DFB-Umfeld mit dabei sein, zum Beispiel die Nationalspielerin Jule Brand. Auch der DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig wird mal vor Ort sein.

"Die Kinderfußball-Tour ist eines der schönsten DFB-Projekte für unsere jüngsten Fans im EM-Jahr. Das macht noch mehr Lust auf die EURO", sagte Rettig. "Darüber hinaus werden die Festivals nochmal verdeutlichen, welchen Mehrwert die neuen Spielformen haben. Es gibt kaum etwas Schöneres als hunderte von Kids, die begeistert kicken, ständig den Ball am Fuß haben, Tore schießen, über Siege jubeln und sich über Niederlagen ärgern."

Alle Stationen der Kinderfußball-Tour findet ihr hier

Samstag, 02. März: Wolfsburg

Sonntag, 03. März: Berlin

Sonntag, 10. März: Buggingen/Südbaden

Samstag, 16. März: Karlsruhe

Sonntag, 17. März: Knittelsheim

Sonntag, 24. März: Höhr-Grenzhausen/Rheinland

Samstag, 06. April: Braunschweig

Sonntag, 07. April: Emden

Samstag, 13. April: Osnabrück

Sonntag, 14. April: Kassel

Samstag, 20. April: Mülheim an der Ruhr

Sonntag, 21. April: Bremen und Zwickau

Samstag, 27. April: Hamburg

Samstag, 04. Mai: Chemnitz

Sonntag, 05. Mai: Neuruppin/Brandenburg

Samstag, 11. Mai: Grimmen/Mecklenburg-Vorpommern

Samstag, 18. Mai: München (Anlage des FC Bayern an der Säbener Straße)

Samstag, 18. Mai: Horst/Schleswig-Holstein

Sonntag, 19. Mai: Möser/Sachsen-Anhalt

Samstag, 25. Mai: Baunatal

Sonntag, 26. Mai: Reken/Westfalen

Samstag, 01. Juni: Erfurt

Samstag, 08. Juni: DFB-Campus in Frankfurt/Main

Auch in Dresden wird es einen Termin geben, der aber erst später bekanntgegeben wird.