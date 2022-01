DFB spricht Strafmaß gegen Weinkauf aus

Der DFB hat Leo Weinkauf vom MSV Duisburg für die kommenden beiden Spiele aus dem Verkehr gezogen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belegte Weinkauf wegen unsportlichen Verhaltens beim 0:5 im Heimspiel des MSV gegen Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen. Darüber hinaus ist der Torwart bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Weinkauf (22 Saisonspiele, kicker-Notenschnitt 3,24) war in der 23. Minute von Schiedsrichter Florian Exner (Bielefeld) des Feldes verwiesen worden, nachdem er Gegenspieler Conteh als letzter Mann zu Boden gezogen hatte.

Coppens rückt ins Tor

Spieler wie Verein haben dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist. Somit fehlt Weinkauf in den Punktspielen am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr, LIVE! bei kicker) und am Mittwoch darauf im Nachholspiel gegen den VfL Osnabrück. In beiden Spielen wird voraussichtlich der belgische Routinier Jo Coppens (31) zwischen den Pfosten stehen.