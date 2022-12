DFB spricht Geldstrafen für vier Drittligisten aus

Das DFB-Sportgericht hat vier Drittligisten mit Geldstrafen belegt. Den Halleschen FC traf es besonders hart.

Wie der DFB am Freitag mitteilte, hat das Sportgericht dem Halleschen FC wegen "dreier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" eine Strafe in Höhe von 16.950 Euro auferlegt, davon können bis zu 5650 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen aufgewendet werden. Geahndet wurden damit Vorkommnisse beim Ligaspiel gegen Dynamo Dresden am 6. August. Hinter der Einlasskontrolle hatten HFC-Anhänger eine Eisenstange aus einer Halterung des Tors zum Gästeblock entfernt und diese über die Absperrung in Richtung der Dynamo-Fans geworfen. Im Spiel waren zudem im HFC-Block pyrotechnische Gegenstände gezündet und Gegenstände in Richtung Spieler geworfen worden.

Ebenfalls wegen des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände wurde der 1. FC Saarbrücken sanktioniert. Dem FCS wurde eine Strafe von 6650 Euro auferlegt, von denen wiederum 2200 Euro für entsprechende Gegenmaßnahmen aufgewendet werden können. Die Anhänger der Saarländer hatten beim Spiel gegen den VfB Oldenburg am 9. November insgesamt 19 Bengalische Fackeln abgebrannt.

Die Oldenburger wiederum erhielten ebenfalls eine Geldstrafe wegen Pyro-Vergehen der Anhänger beim Spiel gegen Wehen Wiesbaden am 17. Oktober. Dort seien laut DFB von VfB-Fans mindestens sechs Bengalische Fackeln sowie ein Rauchkörper abgebrannt worden - 2450 Euro Strafe sind die Folge.

Die geringste Geldstrafe des Quartetts ereilte den MSV Duisburg. Die Zebras müssen "nur" 350 Euro bezahlen, weil ein Zuschauer in der Nachspielzeit des Spiels gegen Dynamo Dresden am 11. September einen Rauchkörper gezündet hatte.

Alle vier Vereine haben den Urteilen bereits zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.