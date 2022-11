DFB-Sportgericht sperrt Vuskovic vorläufig

Das DFB-Sportgericht hat HSV-Verteidiger Mario Vuskovic vorläufig mit sofortiger Wirkung gesperrt, nachdem beim Kroaten körperfremdes Erythropoetin nachgewiesen worden war.

Nach einer am 16. September 2022 durchgeführten Dopingprobe war bei HSV-Spieler Mario Vuskovic körperfremdes Erythropoetin (EPO) nachgewiesen worden, was das Sportgericht des DFB nun erwartungsgemäß dazu veranlasste, den Kroaten bis zur Entscheidung in der Hauptsache vorläufig zu sperren.

"Diese Vorsperre gilt mit sofortiger Wirkung", heißt es auf der Website des DFB. Nach der Rechts- und Verfahrensordnung ist dem Verband zufolge eine vorläufige Sperre zu verhängen, wenn eine verbotene "nicht spezifische Substanz" nachgewiesen wird.