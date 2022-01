DFB-Sportgericht sperrt Peterson für drei Spiele

Fortuna Düsseldorf muss in den kommenden drei Spielen auf Kristoffer Peterson verzichten. Er hatte gegen Werder Bremen Rot gesehen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sprach das Urteil gegen den Fortuna-Linksaußen am Mittwoch aus. Peterson war am 15. Januar im Auswärtsspiel bei Werder Bremen mit der Roten Karte vom Platz geflogen, nachdem er in der 58. Minute ein Foul an Felix Agu begangen hatte.

Nun fehlt er in den kommenden drei Meisterschaftsspielen der Rheinländer, die dem Urteil zugestimmt haben. Der Schwede (18 Einsätze, ein Tor, zwei Assists, kicker-Notenschnitt 3,89) wird der Fortuna damit erstmals wieder am 20. Februar im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue zur Verfügung stehen.