DFB-Sportgericht sperrt Hradecky für ein Spiel

Sein Platzverweis war unstrittig, doch selbst Schiedsrichter Felix Brych zeigte mit Lukas Hradecky Mitleid. Das DFB-Sportgericht sprach gegen Leverkusens Keeper nun die Mindestsperre aus.

Was war passiert? In der Nachspielzeit der Partie bei Borussia Dortmund (0:1) am Samstagabend fing Lukas Hradecky vor dem heranstürmenden BVB-Kapitän Marco Reus den Ball. Zwar stand der Keeper von Bayer 04 Leverkusen im Strafraum, die Aktion mit den Händen selbst fand aber außerhalb des Sechzehners statt. Nach einer VAR-Entscheidung entschied Brych auf Rote Karte, da Hradecky mit seiner Aktion eine klare Torchance verhinderte.

Es folgten einige Diskussionen, auch zwischen Brych und Hradecky. Der Schiedsrichter erklärte Hradecky seine Entscheidung, gab aber auch zu, mit dem Finnen mitfühlen zu können: "Er tat mir fast ein bisschen leid." Allerdings sah Brych keine andere Entscheidungsmöglichkeit, als die Rote Karte zu zeigen. "Es ging nicht anders", sagte der 47-Jährige.

Am Montag gab nun das DFB-Sportgericht das Strafmaß für Hradecky bekannt. Das Gremium sah den Fall eines "unsportlichen Verhaltens" und sprach die Mindestbestrafung von einem Spiel gegen Hradecky aus. Damit wird der Bayer-Kapitän nur das anstehende Heimspiel der Werkself am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg verpassen. Eine Woche später am 20. August steht er gegen die TSG Hoffenheim wieder zur Verfügung.

Verein und Spieler haben dem Urteil bereits zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.