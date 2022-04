DFB-Sportgericht bestraft Hünemeier

Paderborns Abwehrroutinier Uwe Hünemeier wurde nach seiner Roten Karte gegen den Karlsruher SC nun vom DFB-Sportgericht gesperrt.

Uwe Hünemeier, 36-jähriger Abwehrspieler des SC Paderborn, war am Sonntag beim 2:2 der Ostwestfalen gegen den KSC schon in der 47. Minute vom Platz geflogen. Der gebürtige Gütersloher hatte Benjamin Goller mit vollem Risiko und offener Sohle an der Mittellinie abgeräumt und sah von Schiedsrichter Christof Günsch (Marburg) glatt Rot.

Nun sperrte das DFB-Sportgericht Hünemeier für zwei Spiele, wie Paderborn am Montag mitteilte.

Hünemeier fehlt dem SC Paderborn damit am Sonntag beim FC Ingolstadt (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und am 24. April im Heimspiel gegen Hannover 96 (13.30 Uhr).