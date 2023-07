DFB-Spielerinnen spenden ein Prozent ihrer WM-Prämie

Die deutschen Nationalspielerinnen werden in Zusammenarbeit mit "Common Goal" ein Prozent ihrer WM-Prämie abgeben - zugunsten von integrativen Mädchenfußball-Projekten in Deutschland.

Das DFB-Team will dabei helfen, dass Frauen aller sozialer und kultureller Hintergründe die gleichen Chancen haben, Fußball zu spielen. IMAGO/Revierfoto

Zwischen 27.000 Euro (Aus in der Gruppenphase) und 252.000 Euro (Titel) sind für jede deutsche Nationalspielerin bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland drin. So hoch fällt je nach Abschneiden die WM-Prämie der FIFA aus, die der DFB entsprechend weiterreicht. Die deutsche Auswahl hat nun aber entschieden, einen Teil der Summe zu spenden.

Gemeinsam mit der Initiative "Common Goal" werden die Nationalspierinnen mit einem Prozent ihrer WM-Prämie Mädchenfußball-Projekte in Deutschland unterstützen, die sich für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen aller sozialer Herkünfte am Fußball einsetzen und insbesondere Mädchen mit Zuwanderungshintergründen aktiv auf ihrem Weg in den Sport begleiten. Als erste Partner wurden die Projekte "Futbalo Girls" und "Girl Power" ausgewählt.

"Als Spielerinnen der Nationalmannschaft ist es uns ein wichtiges Anliegen, auf und neben dem Platz dazu beizutragen, die nächste Generation von Frauen im Fußball zu unterstützen", sagt Vize-Kapitänin Svenja Huth. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unseren Auftritten bei der EM im letzten Jahr eine Welle der Euphorie für unseren Sport auslösen konnten, die sich im Nachwuchsbereich mittlerweile auch in den Zuwachsraten der fußballspielenden Mädchen in den Vereinen zeigt. Mit unserem persönlichen Engagement als Spielerinnen und der Zusammenarbeit mit integrativen Mädchenfußball-Projekten außerhalb des organisierten Sports wie 'Futbalo Girls' und 'Girl Power' in Deutschland möchten wir dazu beitragen, dass Frauen aller sozialer und kultureller Hintergründe die gleichen Chancen haben, Fußball zu spielen und coachen zu können."

Oberdorf: "Diversität als Chance für die Weiterentwicklung unseres Sports"

Es gebe viele junge Menschen, "die zu uns als Vorbilder aufzuschauen", ergänzt Lena Oberdorf. "Das ist natürlich ein besonderes Privileg. Mit unserem Engagement wollen wir ein klares Zeichen dafür setzen, dass wir Diversität nicht nur als Teil unserer eigenen Identität als Mannschaft, sondern auch als Chance für die Weiterentwicklung unseres Sports und unserer Gesellschaft insgesamt begreifen."

Über "Common Goal" spenden seit Jahren Spieler und Spielerinnen, Trainer und Trainerinnen, Sponsoren oder ganze Vereine ein Prozent ihres Gehalts oder ihres Umsatzerlöses an sportbasierte Projekte und Organisationen, die sich für Bildung, Gleichberechtigung, Integration, soziale Entwicklung und Klimaschutz einsetzen. Wie hoch der Beitrag der Nationalspielerinnen am Ende ausfällt, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Am Montag (10.30 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) startet die DFB-Auswahl gegen Marokko ins WM-Turnier.