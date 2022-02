DFB sperrt Wiederholungstäter Messeguem für vier Spiele

Das DFB-Sportgericht hat entschieden: Erzgebirge Aue muss vier Spiele lang auf Soufiane Messeguem verzichten.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler hatte am Freitag während Aues 2:3-Heimniederlage gegen Holstein Kiel Phil Neumann von hinten in die Wade getreten. Das DFB-Sportgericht wertete das Vergehen aus der 42. Spielminute als "Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall".

Weil Messeguem bereits am 1. Oktober im Spiel gegen den Hamburger SV (1:1) Rot gesehen hatte, blieb es diesmal nicht bei einer Drei-Spiele-Sperre. Als Wiederholungstäter bekam der Sommerneuzugang vom VfL Wolfsburg eine weitere Partie aufgebrummt und fehlt Aue deshalb in Düsseldorf, in Paderborn, gegen Regensburg und beim HSV.

Sein Arbeitgeber, der letztmals im November einen Sieg feierte und bereits acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz aufweist, hat dem Urteil diesmal gleich zugestimmt. Im Herbst waren die Auer mit einem Einspruch gegen Messeguems damalige Sperre gescheitert.