DFB sperrt Upamecano

Viel war über den Platzverweis von Dayot Upamecano gesprochen und geschrieben worden. Nun ist das Strafmaß bekannt.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Bayern-Abwehrspieler Upamecano wegen eines, wie es im Richterspruch heißt, "unsportlichen Verhaltens" mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Ex-Leipziger bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Upamecano war in der 8. Minute des Bundesligaspiels bei Borussia Mönchengladbach (2:3) am Wochenende von Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) des Feldes verwiesen worden - eine vieldiskutierte Rote Karte, die auch DFB-Ermittlungen gegen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach sich ziehen.

Fehlen wird Upamecano den Bayern im kommenden Topspiel vor eigenem Publikum gegen das punktgleiche Union Berlin. Anstoß ist am Sonntag um 17.30 Uhr.

Upamecano hat in der laufenden Saison bislang 20 Bundesliga-Spiele für den aktuellen Spitzenreiter bestritten. Dabei kommt er auf einen kicker-Notenschnitt von 3,05. In der Winter-Rangliste wurde er vom kicker in der Kategorie Innenverteidigung in die "Internationale Klasse" eingestuft.