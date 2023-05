DFB sperrt Uduokhai - FCA trauriger Spitzenreiter

Gegen Borussia Dortmund bestätigte der FC Augsburg seinen Karten-Ruf in dieser Saison in Person von Felix Uduokhai. Mit Blick auf eine mögliche Relegation hatte der Innenverteidiger aber Glück.

In der Saison 2017/18 war Felix Uduokhai im Trikot des VfL Wolfsburg einmal mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Sonst beließ es der Innenverteidiger in seiner Profikarriere bei Gelben Karten - bis zum vergangenen Sonntag: Da leistete er sich im Heimspiel gegen Borussia Dortmund bereits in der 38. Minute eine Notbremse gegen Donyell Malen und leitete so die 0:3-Niederlage des FCA maßgeblich mit ein.

Nun gaben die Fuggerstädter das Strafmaß des DFB-Sportgerichts bekannt: Weil nach Klubangaben "Zweifel an der Offensichtlichkeit der Torchance und deren Verhinderung durch das Foulspiel bestehen", kommt Uduokhai mit einer Sperre von nur einem Spiel davon und fehlt den Augsburgern damit lediglich in der abschließenden Auswärtspartie bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr), bei dem weiterhin der Absturz auf den Relegationsplatz droht.

Sollte die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen die Saison tatsächlich als 16. beenden und gegen den Dritten der 2. Liga um den letzten Platz in der neuen Bundesliga-Saison spielen, wäre Uduokhai immerhin wieder einsatzfähig. Das Relegationshinspiel steigt am 1. Juni, das Rückspiel am 5. Juni (beide 20.15 Uhr, alle LIVE! bei kicker).

FCA legt im Karten-Ranking noch mal zu

Durch Uduokhais Platzverweis, den Schiedsrichter Tobias Welz korrekterweise ausgesprochen hatte, zementierten die Augsburger ihre Position als trauriger Spitzenreiter im Karten-Ranking der diesjährigen Saison: Zu zwei Gelb-Roten und nun zwei Roten gesellen sich noch 91 Gelbe Karten - die klar meisten aller 18 Klubs. In der vergangenen Saison war nur die TSG Hoffenheim öfter verwarnt worden als der FCA (75 vs. 74).

Es dürfte sich kein Klub mehr finden, der am 34. Spieltag noch an den Augsburgern vorbeizieht. Hoffenheim ist mit 74 Gelben, drei Gelb-Roten und zwei Roten Karten abgeschlagener erster "Verfolger". Auf den weiteren Plätzen befinden sich aktuell Bayer Leverkusen (65/3/3) und der VfB Stuttgart (64/4/1). Die fairste Mannschaft stellt derweil der FC Bayern (45/2/1).