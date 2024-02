DFB sperrt Trimmel für zwei Spiele

Union Berlin muss in den kommenden beiden Spielen auf Christopher Trimmel verzichten - die Folge einer Roten Karte beim Spiel der Eisernen gegen RB Leipzig.

Das DFB-Sportgericht hat am Dienstag das Urteil gegen Christopher Trimmel gefällt. Der Kapitän des 1. FC Union muss nach seiner Roten Karte beim 0:2 der Berliner in Leipzig in den kommenden beiden Partien zusehen.

Trimmel (36) hatte in der 73. Minute von Schiedsrichter Marco Fritz wegen rohen Spiels gegen David Raum die Rote Karte gezeigt bekommen. Damit fehlt der Österreicher Union in den kommenden beiden Bundesliga-Spielen am Mittwochabend in Mainz (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. In beiden Partien geht es für die auf Rang 15 platzierten Hauptstädter um wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Seit 2014 im Verein

Routinier Trimmel, seit 2014 bei Union unter Vertrag, bestritt in der laufenden Saison bislang 15 Spiele in der Liga (kicker-Notenschnitt 3,85; ein Assist).

Spieler und Verein haben dem DFB-Urteil zugestimmt, das somit rechtskräftig ist.