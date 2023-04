DFB sperrt Magdeburgs Heber

Wegen einer Notbremse war Magdeburgs Heber beim Auswärtsspiel des FCM in Regensburg vom Platz geflogen. Nun kennt der Zweitligist das Strafmaß.

In der ersten Minute der Nachspielzeit des Spiels in Regensburg zückte Schiedsrichter Tobias Stieler (Hamburg) die Rote Karte gegen den Magdeburger Daniel Heber. Der FCM-Abwehrspieler hatte zuvor den frei aufs Tor zulaufenden Jahn-Akteur Sarpreet Singh kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht.

Trotz aller Proteste Hebers musste dieser vom Platz. Der FCM überstand die Unterzahlsituation, die Partie endete 2:2.

Titz muss gegen Sandhausen umbauen

Am Dienstag schließlich sprach das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes die Sperre gegen Heber aus. Wegen eines unsportlichen Verhaltens wird der 28-jährige Innenverteidiger für ein Spiel gesperrt - er fehlt in der nächsten Liga-Partie der Bördestädter zu Hause gegen Schlusslicht SV Sandhausen. Trainer Christian Titz muss seine Abwehr gegen den SVS also umbauen. Darüber hinaus ist er bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Der im Januar aus Essen gekommene Heber (zehn Liga-Einsätze, kicker-Notenschnitt 3,35) und sein Verein haben dem Richterspruch zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.