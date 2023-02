DFB sperrt Jänicke nach Platzverweis im Derby

Das DFB-Sportgericht sperrt FCS-Mittelfeldmann Tobias Jänicke nach seinem Platzverweis bei der 0:4-Derbypleite gegen die SV Elversberg für zwei Partien.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Saarbrückens Tobias Jänicke für zwei Spiele gesperrt. Der 33-Jährige sah bei der 0:4-Heimniederlage im Saarland-Duell mit der SV Elversberg am vergangenen Samstag in der 26. Minute die Rote Karte. Zuvor hatte der Mittelfeldmann nach einem Eckball regelwidrig per Hand auf der Linie geklärt und war infolgedessen von Schiedsrichter Sascha Stegemann des Feldes verwiesen worden.

Da die Saarbrücker dem Urteil zugestimmt haben, ist dieses bereits rechtskräftig. In der laufenden Spielzeit absolvierte Jänicke 21 Partien für den Tabellenvierten der 3. Liga, erzielte ein Tor und bereitete drei Treffer vor.