DFB sperrt Gvardiol nicht nur fürs Finale

Nach der Roten Karte im Pokal-Halbfinale gegen Freiburg belegte das Sportgericht des DFB Josko Gvardiol mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen.

Obwohl Leipzig durch das 5:1 in Freiburg ins DFB-Pokalfinale einzog, war Sport-Geschäftsführer Max Eberl etwas betrübt. Der Grund dafür hatte sich in der 58. Minute ereignet. Beim Stand von 4:0 griff Josko Gvardiol Freiburgs Angreifer Roland Sallai an die rechte Schulter und brachte ihn zu Fall. Da der Kroate als letzter Mann damit eine klare Torchance verhinderte, stellte ihn Schiedsrichter Sven Jablonski folgerichtig mit Rot vom Platz. "Eine klare Rote Karte am Ende", gab auch RB-Trainer Marco Rose nach dem Abpfiff zu.

Neben dem Finale, in dem RB am 3. Juni gegen Eintracht Frankfurt seinen Titel verteidigen möchte, fehlt der 21-Jährige den Sachsen noch in einem weiteren Pokalspiel. Wie der DFB am Donnerstagmittag bekanntgab, belegte das Sportgericht den Verteidiger "wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen". Des Weiteren ist der Abwehrspieler auch für alle weiteren Pokalspiele seines Klubs gesperrt. Da Leipzig und Gvardiol dem Urteil zugestimmt haben, ist es rechtskräftig.

Es gab für RB am Donnerstag aber auch positive Nachrichten. So absolvierte Xaver Schlager erstmals nach seiner Syndesmoseverletzung wieder eine volle Trainingseinheit mit der Mannschaft.