DFB sperrt Ginczek fürs Finale und den Auftakt

Düsseldorfs Angreifer Daniel Ginczek flog gegen den SV Darmstadt vom Platz und wurde nun vom DFB bestraft.

Fortuna Düsseldorf feierte jüngst einen 2:1-Erfolg gegen Aufstiegsaspirant SV Darmstadt 98, verlor kurz vor Spielende aber Stürmer Daniel Ginczek, der Rot sah.

Ginczek war bei einem Konter von Darmstadts Klaus Gjasula gefoult worden und trat nach. Schiedsrichter Florian Badstübner (Windsbach) schickte den Angreifer nur zwölf Minuten nach dessen Einwechslung vom Platz, Gjasula musste mit Gelb-Rot runter.

Das DFB-Sportgericht sperrte Ginczek nach seiner "Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall" nun für zwei Spiele. Die Fortuna muss demnach im Saisonfinale am Sonntag beim FC St. Pauli (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den 31-jährigen Routinier verzichten. Und auch beim Auftakt in die Zweitliga-Saison 2022/23 muss der Angreifer zuschauen.

Des Weiteren wurde der Angreifer mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt.