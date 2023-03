DFB sperrt FCA-Duo Demirovic und Oxford

Der FC Augsburg muss drei Spiele auf Ermedin Demirovic verzichten. Mit Reece Oxford wurde noch ein zweiter FCA-Profi vom DFB-Sportgericht gesperrt.

Ermedin Demirovic kann dem FC Augsburg im Abstiegskampf vorerst nicht mehr auf dem Platz helfen. Nach seinem mit Rot geahndeten Einsteigen gegen Tom Krauß beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Samstag sperrte das DFB-Sportgericht den 24 Jahre alten Offensivmann "wegen eines rohen Spiels" für drei Spiele.

Der bosnische Nationalspieler war kurz nach dem 1:0-Führungstreffer seiner Mannschaft mit gestrecktem Bein nahe der Mittellinie in Richtung Ball gegangen, hatte dabei aber Tom Krauß im Gesicht getroffen. Schiedsrichter Daniel Schlager entschied sofort auf Rot. Demirovic, der bislang an 24 der 25 Spieltage zum Einsatz kam und nur einmal wegen einer Gelbsperre fehlte, verpasst damit die Bundesliga-Partien beim VfL Wolfsburg (1. April), gegen den 1. FC Köln (8. April) und bei RB Leipzig (15. April). Mit sieben Toren und sechs Vorlagen (kicker-Notenschnitt 3,63) ist er der Topscorer beim FCA in dieser Saison.

Auch Reece Oxford wird den Augsburgern vorerst fehlen. Der Innenverteidiger hatte am Freitag für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern sein Comeback nach einer Wadenverletzung gefeiert, beim 3:1-Heimsieg gegen Wacker Burghausen allerdings Rot nach einer Tätlichkeit gesehen. Das DFB-Sportgericht wertete Oxfords Aktion als "Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" und sprach eine Zwei-Spiele-Sperre aus, die auch fürs Profiteam gilt. Nach einer Knie-Operation im Sommer und der jüngsten Zwangspause kommt Oxford in dieser Saison erst auf drei Bundesliga-Einsätze.

Spieler und Klub haben dem DFB-Urteil zugestimmt und verzichten auf einen Einspruch. Es ist damit rechtskräftig.