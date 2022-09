DFB sperrt Breitkreuz

Regensburgs Abwehrspieler Steve Breitkreuz wurde vom DFB nach seiner Roten Karte in Paderborn gesperrt.

Regensburg verlor zuletzt in Paderborn nicht nur mit 0:3, sondern auch Abwehrspieler Steve Breitkreuz mit Roter Karte.

Das DFB-Sportgericht hat den Verteidiger nun wegen "rohen Spiels gegen den Gegner" für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Breitkreuz hatte Paderborns Felix Platte am Kopf getroffen und wurde von Schiedsrichter Florian Badstübner (Nürnberg) vom Platz geschickt (66.). Damit fehlt der 30-Jährige dem SSV Jahn am Sonntag im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (13.30 Uhr) sowie beim Auswärtsspiel in Magdeburg.